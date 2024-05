Fundação Cultura BM realiza a audiência pública sobre a Lei Aldir Blanc

Barra Mansa – A Fundação Cultura (FCBM) realiza, nesta quarta-feira (15), a Audiência Pública de apreciação do Plano Anual de Aplicação (PNAB) dos Recursos da Lei Aldir Blanc. A audiência será feita na plenária da Câmara Municipal, no Centro, das 18 às 20 horas. A população barra-mansense está convidada a participar do evento. Esta será a última etapa de participação pública, servindo para apresentar o resultado de todos os processos anteriores. Após a finalização, começará o processo de regulamentação dos recursos na cidade, para, em breve, serem liberados os editais.

