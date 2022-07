Fundação Cultura promove ‘Arraiá Urbanóide’ e tradicional ‘Arraiá da Água Comprida’ em Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de julho de 2022, 14:30 horas

Barra Mansa – O fim de semana será movimentado e cheio de eventos em Barra Mansa. Com apoio da prefeitura, a Fundação Cultura (FCBM) realiza nesta sexta-feira, dia 1°, o ‘Arraiá Urbanóide’ e o tradicional ‘Arraiá da Água Comprida’. Os eventos irão se estender até domingo, dia 3, e contarão com festividade julina, comidas típicas, chopp artesanal, espaço para crianças e diversos shows ao vivo.

O ‘Arraiá Urbanóide’ irá acontecer no Corredor Cultural de Barra Mansa, no Centro, enquanto o ‘Arraiá da Água Comprida’ irá ser realizado na Praça Marcelo Fonseca Drable, na Água Comprida. Ambos terão início nesta sexta-feira, às 18h.

Confira o cronograma dos eventos abaixo:

Arraiá Urbanóide



Sexta-Feira – 01/07 – Figutótico – 20h

Sábado – 02/07 – Petriz – 18h

Sábado – 02/07 – Hollywood Classics – 20h

Domingo – 03/07 – PH Trio – 20h



Arraiá da Água Comprida



Sexta-feira – 1/07

19h – Abertura do Arraiá

20h – Apresetação da Quadrilha Julina

21 h – Show com Letícia Carolina

Sábado – 02/07

20h – Apresentação da Quadrilha Julina do SESC

21h – Show com OP Samba

23h30min – Show com Juninho Costa e ‘Os Brabos do Forró’

Domingo – 03/07

10h – Recreação, atividades e brincadeiras para as crianças

12h – Deliciosa feijoada com feijão vermelho

14h – Super Bingo

16h – Show com Kleyton Rodrigues

19h – Apresentação da quadrilha julina Água Comprida

21h – Show com forró ‘Pé Quente’