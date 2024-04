Fundação Francisco Dornelles é lançada durante reunião do PP

Rio de Janeiro – Foi realizada, na manhã deste sábado (20), no Rio de Janeiro, a cerimônia de criação da Fundação Francisco Dornelles, que anteriormente chamava-se Fundação Milton Campos.

O evento contou com a participação do governador Cláudio Castro, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, do deputado federal Doutor Luizinho, líder do Partido Progressistas na Câmara dos Deputados e de vários políticos.

Francisco Dornelles era presidente de honra do Progressistas e atuou como ministro, deputado, senador, vice-governador e governador do Rio de Janeiro.