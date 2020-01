Fundeb tem novos conselheiros com mandato até o ano de 2021

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2020, 10:08 horas

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable empossou os novos membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) na manhã desta quarta-feira (22). Os representantes atuarão por mandato de dois anos, referente ao biênio 2019/2021. Participaram da posse a vice-prefeita, Fátima Lima, o secretário de Educação, Fernando Vitorino, e o procurador do município, César Catapreta.

Rodrigo Drable lembrou da importância do trabalho realizado juntamente com o Conselho.

-Estamos trabalhando juntos para construir o futuro das nossas crianças e jovens, com responsabilidade e qualidade. Barra Mansa tem se destacado pelo trabalho realizado com os investimentos corretos. Prova disso são as creches implantadas, as escolas em tempo integral e a qualidade de nosso material escolar, uniforme, merenda e ensino – afirmou.

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb é formado por representantes do Poder Executivo, professores, diretores, servidores técnico-administrativos, pais, alunos, membros do Conselho Municipal de Educação e Conselho Tutelar.

O secretário de Educação de Barra Mansa, Fernando Vitorino, destacou o trabalho realizado pelo conselho.

-A gente agradece e parabeniza esses representantes da nossa comunidade que vieram tomar posse no Conselho do Fundeb, que é um órgão fundamental para nos auxiliar na condução da educação e da utilização dos investimentos do Governo Federal para a Educação de Barra Mansa. As pessoas que se disponibilizam a participar de um conselho dessa natureza, importância e envergadura são cidadãos exemplares. Tenho certeza que vamos realizar um trabalho significativo e diferenciado para a nossa cidade – ressaltou.

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb é um colegiado que tem como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, no âmbito municipal.

A Composição do Conselho

Poder Executivo

Titular: Sérgio Loures Alves

Suplente: Alessandra Mara Leone Magalhães

Titular: Geysa Correia de Carvalho

Suplente: Márcia Aparecida Freitas

Professores

Titular: Fernanda Carreiro Alves

Suplente: Luciana Dutra Pereira

Diretores

Titular: Elidiane Silva de Paula

Suplente: Douglas Dionízio Neves Pereira Moraes

Servidores técnico-administrativos

Titular: Petterson Magno da Silva Santos

Suplente: Denise Honório de Carvalho

Pais

Titular: Camila Cristina da Costa Santos

Suplente: Glaysielle Leoncio Dantas

Titular: Fernando de Oliveira Castilho

Suplente: Joveline Damiana Batista Tomaz

Alunos

Titular: Solange Jesus Sampaio

Suplente: Gilmara Maria de Carvalho

Titular: Maria do Carmo Barbosa Ferreira

Suplente: Ana Paula da Silva

Conselho Municipal de Educação

Titular: Michelle Moura da Silva Nascimento

Suplente: Fernanda Lopes de Avelar

Conselho Tutelar

Titular: Isabela Carvalho

Suplente: Sandra Cunha