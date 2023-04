Funerária Municipal de Volta Redonda oferece serviço de necromaquiagem

Matéria publicada em 30 de abril de 2023, 08:35 horas

Setor vem sendo reestruturado e já ganhou três veículos novos, revitalização da sede e refrigerador para necrotério

Volta Redonda – Com o objetivo de oferecer mais naturalidade e realizar uma despedida digna para o falecido, a Funerária Municipal de Volta Redonda vem realizando o serviço de necromaquiagem, reconstrução facial, tamponamento, sutura e higienização facial, que ajudam a amenizar o desconforto daqueles que ficam, além de oferecer uma despedida mais digna.

A técnica de necromaquiagem é bem semelhante à maquiagem tradicional, feita em pessoas vivas. Inclusive são usados os mesmo materiais e produtos. Para realizar esse trabalho a prefeitura contratou profissionais que se revezam e fazem com que o serviço seja oferecido durante 24 horas, todos os dias.

A necromaquiadora Jandiara Benevides de Almeida explica que é realizada uma avaliação, identificando se precisará realizar uma maquiagem natural ou corretiva. “A família pode ajudar nesse trabalho, com fotos e informações pessoais sobre o falecido. A partir daí, recriamos o estilo da pessoa em vida, utilizando produtos e técnicas de maquiagem que tenham relação com a personalidade do falecido. Além da face, realizamos um tratamento nas mãos que costumam ficar expostas”.

O diretor do Departamento Funerário, Paulo Afonso da Silva, explica que essa maquiagem oferece mais naturalidade para o falecido, uma vez que o corpo passa por uma série de transformações após o óbito.

“Isso é ressaltado ainda mais quando o corpo passa um período maior no hospital ou, então, quando ocorre algum tipo de morte acidental que possa ter causado algum tipo de impacto, principalmente na região do rosto, causando, por exemplo, hematomas na região facial. Isso pode causar uma profunda consternação e dor nos amigos e familiares. A maquiagem, assim, tem papel importante para amenizar esse desconforto”, disse o coordenador.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta que a contratação desses profissionais e a implantação da necromaquiagem faz parte da reestruturação da Funerária Municipal, que começou em 2021, quando Munir Neto era secretário da pasta.

“O velório é um importante ritual em que podemos nos despedir daqueles que amamos. Ao verem seu ente querido bem arrumado e com um aspecto saudável e descansado, os familiares terão uma última imagem mais positiva. Dessa forma, o luto torna-se um pouco menos doloroso, porque fica a impressão de que a pessoa amada está descansando, tranquila”, disse a secretária.

Reestruturação do serviço

A Funerária Municipal passou a ser coordenada pela Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) e foi totalmente reestruturada. A mudanças começaram na gestão do antigo secretário de Ação Comunitária, Munir Neto. Durante esse período, foram comprados três veículos novos para atendimento à população e realizada a revitalização da sede da Funerária Municipal e das capelas mortuárias, além da licitação para fornecimento de flores e urnas. De lá para cá a Funerária Municipal vem progredindo. A última melhoria do setor foi a compra de refrigerador para necrotério e a contração desses novos profissionais.

Funerária Municipal funciona 24 horas

A Funerária Municipal funciona dia e noite, por 24 horas, em sistema de plantão. É oferecido serviço de remoção do corpo, tanto em casa como no hospital, e preparação da urna com ornamentação com flores. O translado é oferecido dentro e fora do município. O preço é calculado de acordo com a quilometragem.

O serviço municipal foi implantado em 1987 para evitar abuso na concorrência entre as empresas funerárias que prestavam serviço particular em Volta Redonda na época. O serviço continua sendo prestado com valor abaixo do mercado.