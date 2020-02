Funil volta a aumentar a vazão do reservatório

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2020, 17:02 horas

Itatiaia – O nível do reservatório da represa do Funil nessa sexta-feira atingiu os 69%, a sua vazão controlada aumentou de forma significativa, passando de 361m3/s na quinta-feira (27) para 450m3/s nessa sexta-feira (28).

A população entre Resende e Barra do Piraí pode notar alguma elevação no rio Paraíba do Sul nas próximas horas, mas até o momento nada preocupante, isso graças a vazão da Usina elevatória de Santa Cecília em Barra do Piraí que está em 350m3/s, isso mantém o sistema equilibrado para evitar uma cheia muito agressiva.

As informações são do “Monitoramento Climático”.