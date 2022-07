Furban entrega investimentos em contenção e inicia novas obras em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 16:02 horas

Autarquia investe quase R$ 1 milhão em segurança e melhorias de vias, praças e outros espaços públicos

Volta Redonda- O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR), alinhado com as orientações do governo municipal, entregou seis obras de contenção nesta semana, em celebração ao aniversário de 68 anos da cidade, comemorado neste domingo, dia 17. Pelo menos sete novas obras estão em andamento. Os serviços incluem construção ou reparos em muros de contenção, além de trabalhos privilegiando a acessibilidade de pedestres, com a melhoria de vias, praças e outros espaços públicos. O objetivo é aumentar a segurança e a qualidade de vida dos moradores.

As melhorias já entregues foram realizadas nos bairros Padre Josimo, Belo Horizonte, Água Limpa, Eucaliptal e Jardim Belmonte. Os investimentos totalizaram um valor de R$ 426.231,00. No bairro Belo Horizonte, as melhorias foram realizadas em muros na Rua 6, na altura do Nº 155, e Rua 8, próximo ao Nº 190. Já no Padre Josimo e Jardim Belmonte, as equipes do Furban construíram muros de contenção na Rua 16 e na Rua Barão de Mauá. Na Rua João Haasis, no Eucaliptal, uma rampa para adequação na acessibilidade foi construída; enquanto na Rua Eloy Pereira Pimentel, na Água Limpa, uma escada recebeu reparos.

De acordo com o diretor técnico do Furban-VR, o engenheiro Cristiano Oliveira, esta época do ano, período de estiagem, é propícia para a realização de trabalhos preventivos. Até agosto estão previstas mais oito intervenções, entre reformas, regularização ou construção em diversos bairros da cidade; sete delas já estão em execução.

“Iniciamos uma série de obras que estão sendo executadas desde o dia 4 de julho. Se tratam de serviços como a reforma e colocação de calha, regularização de meio fio, revitalização de praças e construção de muro de contenção com muro grampeado, entre outros. O objetivo é mitigar os riscos existentes”, garantiu Oliveira.

As obras ocorrem nos bairros: Brasilândia, Vale Verde, Voldac, Retiro, Vila Americana, Monte Castelo e Vila Santa Cecília. O prazo para execução é entre 30 e 90 dias. O valor do investimento é de R$ 531.485,08.