Furgão com carga de perfumes é multado em quase R$ 2 milhões em Itatiaia

Itatiaia – Um furgão que saiu de São Paulo em direção a Petrópolis foi retido no Posto de Controle Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia, na última terça-feira (11), por agentes da Operação foco. O veículo transportava uma carga de perfumes importados no valor de quase R$ 1,5 milhão com notas fiscais irregulares. A mercadoria foi apresentada à Receita Estadual e o responsável multado em quase R$ 2 milhões.

