Matéria publicada em 10 de maio de 2021, 16:34 horas

Barra Mansa – O presidente da Câmara Municipal de Barra Mansa, Luiz Furlani, usou a tribuna na última quinta-feira (6), para falar sobre o péssimo serviço do Detran da cidade no que tange os agendamentos para regularização dos documentos de identidade e outros serviços.

De acordo com Furlani, o que os despachantes estão fazendo com a população é uma vergonha:

– O cidadão barramansense pode fazer o agendamento para a regularização do documento de identidade através da internet, mas antes de sair a vaga no sistema via internet, já há despachantes do estado todo, disponibilizando a vaga, mandando chamar no Whatsapp. Isso é uma vergonha – reclamou o presidente.

Furlani informou que a Câmara Municipal enviará um ofício de repúdio pelo péssimo serviço prestado pelo Detran a toda população de Barra Mansa .

– Eu estou indignado, recebo inúmeras reclamações todos os dias e não é só na questão da identidade não, mas de todos os serviços oferecidos – enfatizou.

Ele disse ainda que são vários despachantes realizando essa manobra para “facilitar e adiantar” o agendamento e que tal ação será denunciada.

Furlani disse que muitas pessoas estão sendo prejudicadas e perdendo a oportunidade de emprego pela falta do documento de Identidade Civil.