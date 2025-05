Furlani empossa novos conselheiros de BM para o biênio 2025/2026

Barra Mansa – O prefeito Luiz Furlani deu posse, durante a tarde desta quinta-feira (08), aos novos membros dos Conselhos Municipais de Assistência Social (CMAS), dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), de Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDDP). Os titulares e suplentes atuarão no biênio 2025/2026. O encontro, realizado no gabinete do Executivo, teve também a presença da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte.

Furlani ressaltou a importância dos conselhos municipais para garantir o respeito aos direitos básicos de todos os cidadãos te a eficiência na resolução de problemas apresentados no dia a dia.

“Essa assinatura é um ato formal, mas é um momento muito importante porque eu valorizo a atuação dos conselhos e acho que é parecido com o que tenho buscado fazer. Não adianta querer fazer grandes obras na cidade se o atendimento ao cidadão está precarizado. Quem traz esses problemas pra nós são os conselhos. Quem não quer se envolver com problema de gente, não serve pra trabalhar comigo. Isso não é exceção, é regra. Eu estou aqui para colaborar com o trabalho dos conselhos”, destacou Furlani.

Joseane Ricarte, secretária de Assistência Social, elogiou o trabalho que tem sido realizado pelos conselhos. “Todos os conselhos fazem um trabalho muito importante. Ter a sociedade civil representada é uma forma de garantir mais um mecanismo de participação popular nas políticas públicas. Nós buscamos estar sempre capacitando os nossos conselheiros para que lutem efetivamente por direitos. Eu tenho certeza de que avançaremos muito nos próximos anos”, declarou.

A coordenadora da Casa dos Conselhos, Enilda de Souza, agradeceu o apoio e receptividade da Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social. “Estou me sentindo ótima porque estamos sendo bem acolhidos pela secretária e sua equipe. Nós estamos comemorando 20 anos do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e vamos ter neste ano uma conferência de Assistência Social. É um marco, especialmente porque ocorre no primeiro ano de governo do prefeito”, comentou.

A nova composição dos conselhos municipais é a seguinte:

– Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 28 membros (titulares e suplentes) – presidente: Silvia Maria Alves Ribeiro;

– Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa: 24 membros (titulares e suplentes) – presidente: Laís Maria Gonçalves dos Santos;

– Conselho Municipal de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência: 40 membros (titulares e suplentes) – presidente: Rita de Cássia Chiesse Ribas;

– Conselho Municipal de Assistência Social: 40 membros (titulares e suplentes) – novo presidente ainda será eleito.