Furlani faz análise dos 100 dias como prefeito de Barra Mansa

Barra Mansa – O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, completa 100 dias à frente do Executivo nesta quinta-feira (10). Ele analisou sua trajetória inicial no posto de liderança política na cidade, com mais de 1.300 intervenções. Segundo Furlani, a base dos dados é a política de proximidade com os munícipes, valorizando a comunicação.

O prefeito destacou a retomada das obras de ampliação e reforma da Sirene Vila Nova, a construção da Clínica da Família do Boa Sorte, a finalização da parte estrutural do Hospital do Olho, adequação da Farmácia Municipal, com entrega de medicamentos a domicílio, a descentralização da realização de exames, do Ano Bom para todas as regiões da cidade. As melhorias na climatização das unidades de ensino e de saúde, como no CEM (Centro de Especialidades Médicas) e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

“A Saúde é nossa prioridade total. Em breve vamos inaugurar a Sirene da Vila Nova e o Hospital do Olho. Seguimos com o Programa Corujão, onde eu e os nossos secretários municipais percorrem todas as unidades de saúde e bairros, a fim de conferir como estão os atendimentos e as necessidades de cada localidade”, afirmou Furlani.

O prefeito afirmou que o governo também está atento a outros setores, como a assinatura de contratos para a chegada de novas empresas no Parque Industrial, a geração de empregos, a inauguração de quadras e o fortalecimento do Restaurante do Povo. Furlani disse ainda que os investimentos em Cultura e Lazer viabilizaram o maior Carnaval da história da cidade. A Secretaria de Esporte segue criando projetos para promover a saúde e o bem-estar da população, como as atividades já realizadas na Avenida Roosevelt Brasil.