Furlani recebe visita de estudantes de Barra Mansa

Barra Mansa – O prefeito Luiz Furlani recebeu, nesta quinta-feira (17), a visita dos estudantes do Colégio Cema – Centro Educacional Marcella Araújo, localizado no bairro Verbo Divino. Acompanhados de educadores, 16 alunos dos Anos Finais da unidade de ensino se reuniram com o chefe do Executivo.

A coordenadora do Ensino Fundamental – Anos Finais, Elizeth Freitas de Souza, agradeceu a atenção do prefeito em seu gabinete e destacou a importância do encontro para os alunos.

“Este contato com a prefeitura é muito importante para que eles entendam direitinho todos os processos e como foi a trajetória do prefeito até aqui; quais são os projetos e pensamentos dele para a nossa cidade. Foi muito interessante, pois conforme nosso projeto pedagógico, vimos que há uma ligação entre os propósitos do céu e os da terra. Tudo que nós estávamos falando aqui bateu exatamente com o discurso do prefeito. E a gente tem orado para que ele faça um bom governo e que não se sinta sozinho. Temos uma escola que ora pela vida dele e por nossa cidade’, afirmou a coordenadora.

O prefeito Furlani agradeceu a visita de todos os presentes e afirmou que as portas estão sempre abertas para receber os estudantes do município.

“É uma alegria ter aqui pessoas que querem o nosso bem e o de nosso município, ainda mais quando são estudantes, crianças que são o futuro da nossa cidade. Todos são bem-vindos”, concluiu o prefeito.