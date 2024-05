Furlani reúne mais de 1,5 mil pessoas no lançamento de sua pré-candidatura

Barra Mansa – Cerca de 1,5 mil pessoas estão reunidas na manhã deste sábado (11), na Casa do Rotariano, em Barra Mansa, para o lançamento da pré candidatura de Luiz Furlani a prefeito. No evento também estão sendo lançadas as pré-candidaturas a vereador e vereadora dos partidos que formam o bloco da situação, composto pelo PL, Progressistas, Republicanos, Agir, MDB, Solidariedade e Podemos.

Durante o lançamento estiveram presentes o prefeito Rodrigo Drable; os deputados Altineu Cortês, Eduardo Pazuelo, Munir Neto; a vereadora Luciana Alves, representando os vereadores do município; o prefeito de Quatis, Aloisio D’Elias; o vereador Paulo Sandro, presidente da Câmara; os vereadores de Volta Redonda, Rodrigo Furtado e Betinho Albertassi; o secretário estadual de Cidades e deputado estadual licenciado, Douglas Ruas dos Santos; o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha; o presidente Estadual do Podemos, Felipe Pereira; o presidente Nacional do Agir, Osmar Bria; entre outros.

Rodrigo Drable reafirmou que a pré-candidatura de Luiz Furlani é a continuidade do governo atual nas áreas de políticas públicas, principalmente na área social, educação e saúde. “Furlani foi escolhido a dedo para dar continuidade a transformação de Barra Mansa, mantendo esse grupo unido”, afirmou Drable.

Furlani reafirmou seu compromisso com o crescimento da cidade. “Por mim é um motivo de muita alegria. E eu sempre digo que gratidão caminha com lealdade. Quem é ingrato não é leal. E a forma de eu retribuir ao apoio de vocês é através da minha lealdade. A todos que vão se dedicar na rua, caminhar comigo nesse processo. E eu tenho certeza que grandes coisas nós faremos juntos”, frisou.