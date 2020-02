Furnas aumenta pela terceira vez na semana vazão da Represa do Funil

Matéria publicada em 14 de fevereiro de 2020, 15:11 horas

Sul Fluminense- Furnas aumentou a vazão da Represa do Funil em mais 50 metros cúbicos por segundo, nesta sexta-feira (14). Esta é a terceira elevação que a empresa realiza nesta semana. Na quarta-feira, a vazão passou de 300 m³/s para 480 m³/s; na quinta-feira, de 480 m³/s para 530 m³/s, chegando nesta manhã a 580 m³/s.

O nível do Rio Paraíba do Sul está em 3.64 metros na região. A Defesa Civil de Barra Mansa segue monitorando a situação. Segundo Furnas, o procedimento é padrão para esta época do ano e o nível é seguro. O volume de entrada de água, ou seja, a água que chega da nascente do rio – que fica em São Paulo – até a represa está em 480 m³/s.