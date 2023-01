Furtado encerra mandato de deputado e apresenta resultados expressivos - Diário do Vale

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2023, 10:59 horas

Dos R$ 118 milhões viabilizados pelo parlamentar e aplicados no estado do RJ, 80% foram na região Sul Fluminense

O deputado federal Delegado Antonio Furtado encerra seu mandato nesta terça-feira, dia 31, e aproveitou para fazer um balanço dos investimentos e atividades da legislatura. O parlamentar contabilizou, até o momento, R$ 118 milhões aplicados no estado do Rio de Janeiro. A região Sul Fluminense recebeu cerca de 80% desse total. Para 2023, a previsão é de que cerca de R$ 32 milhões ainda sejam revertidos em melhorias, totalizando R$ 150 milhões destinados para o desenvolvimento de diversas cidades.

Sobre o trabalho nos últimos quatro anos, Furtado apresentou outros dados expressivos. Foram: 364 propostas legislativas, 41 discussões em plenário, 40 relatorias; 8 comissões como membro; 1.961 votações nominais; 879 presenças em comissões; 446 presenças em plenário.

Além disso, o deputado também citou três projetos de lei significativos do mandato. Um deles, voltado para ampliação dos direitos de idosos e pessoas com deficiência, prevê a concessão do abono natalino (13º salário) aos beneficiários do BPC/LOAS. Já o outro, planejado para proteger aposentados e pensionistas de ações financeiras criminosas, tipifica o crime de empréstimo consignado fraudulento. Por último, a outra proposta de Furtado institui o alerta obrigatório do desaparecimento de crianças e adolescentes por parte das companhias telefônicas. Todas as iniciativas seguem tramitando.

Entre as leis que contaram com a autoria ou colaboração do parlamentar para aprovação, foram elencadas: o aumento da pena para crimes de maus tratos a animais, criação do crime de violência psicológica contra as mulheres, pacote anticrime e piso nacional da enfermagem.

– O mandato acaba hoje, mas o legado de trabalho e comprometimento se estenderá em forma de benefícios reais para a vida de milhares de pessoas. Além de inúmeras propostas legislativas, viabilizamos a compra de um mamógrafo para a Santa Casa de Barra Mansa, que em breve será instalado, oferecendo cuidado especializado às mulheres. Coordenamos a emenda de bancada que possibilitou a aquisição do aparelho de ressonância magnética, que já chegou no Hospital Regional, em Volta Redonda. Vidas serão salvas através dessas ações e isso é a prova que trilhamos o caminho correto nesses quatro anos. Agradeço a todos que confiaram em mim e apoiaram nosso trabalho. Nada me orgulha mais do que ter feito o meu melhor. Sigo com a sensação do dever cumprido e pronto para os próximos desafios – concluiu.