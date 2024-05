Furto de kit de churrasco leva à prisão criminoso de alta periculosidade em BM

Barra Mansa – Um homem de 46 anos foi preso na Avenida Domingos Mariano, Centro de Barra Mansa, após furtar um kit para churrasco e dois conjuntos de colheres de uma loja. Ele foi flagrado por uma funcionária, que pediu a ele que devolvesse os itens. O homem, que tem extensa ficha criminal, ameaçou a mulher e fugiu com os produtos em direção ao Bramil, também no Centro. O caso aconteceu na terça-feira (14).

Com as características do suspeito em mãos, os policiais conseguiram encontrar o homem em posse dos produtos furtados. Como aparentava estar sob efeito de drogas, teve que ser algemado. Ele foi conduzido à 90ª Delegacia de Polícia, onde foram constatadas suas doze anotações criminais por roubo, furto e tráfico de drogas. Ele permaneceu preso na distrital, sem possibilidade de fiança.