Fusca com documentos vencidos desde 1999 bate em caminhão

Matéria publicada em 13 de agosto de 2020, 07:31 horas

Barra do Piraí – Um Fusca com placas de Volta Redonda, conduzido por um homem de 49 anos, invadiu a faixa contrária e bateu em um caminhão, em Barra do Piraí, no km 280,5 da BR-393. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 12.

O motorista do Fusca sofreu escoriações leves, enquanto o motorista do caminhão, um Volvo FH 440 de placas de Itajaí,/SC, ficou apenas com o susto.

O homem que dirigia o Fusca se recusou a fazer o teste do etilômetro e foi autuado. Foi autuado também em virtude dos documentos do veículo estarem vencidos desde 1999 e por mau estado de conservação em razão dos quatro pneus estarem “lisos”.

O total de multas aplicadas ultrapassam R$ 3,4 mil e o veículo foi removido para o pátio Polícia Rodoviária Federal, só podendo ser liberado após a sua devida regularização.

O trânsito chegou a ser interditado até o término do atendimento ao condutor ferido e a remoção dos veículos da rodovia. Parte do trânsito fluiu pelas vias marginais.