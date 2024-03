Futebol Feminino: Botafogo vence o Vasco pela Copa Rio

Rio – O Botafogo venceu o Vasco da Gama por 2×0, no Estádio Ronaldo Nazário, em São Cristóvão, no Rio, nesta quarta-feira (6), em partida válida pela 5ª Rodada da Copa Rio Feminina.

Os gols das ‘Gloriosas’, foram marcados por Káren, aos 24 minutos do primeiro tempo e Nathane, aos 19 da etapa final.

Com a vitória, a equipe comandada pelo treinador Jorge Barcelos assumiu momentaneamente a liderança da competição com 12 pontos.

No sábado (9), as alvinegras enfrentarão o Fluminense, no Estádio Manoel Schwartz, em Laranjeiras.

Tarde de Fla-Flu

Às 15h, o Fluminense visitará o Fluminense, em jogo que será realizado no Centro de Treinamentos, vale das Laranjeiras, em Xerém. Caso vença o clássico, as rubro-negras reassumirão a liderança da Copa Rio.

