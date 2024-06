Futebol Feminino: Brasil enfrenta Jamaica neste sábado (01)

São Lourenço da Mata

A Seleção Brasileira de Futebol Feminino, enfrentará a Jamaica, às 17h deste sábado, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata–PE, em amistoso que faz parte da preparação do time para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris.

Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para a partida e marca o alcance de um novo recorde de público em amistosos da equipe feminina, em jogos realizados no Brasil.

A provável numerosa presença do público no jogo e o carinho dos pernambucanos com a seleção empolgaram a meio campo Ana Vitória.

“Desde que chegamos aqui, deu para sentir bastante a energia da torcida. Quando as pessoas que passam por nós na rua dizem que estarão presentes, é bem bacana. A gente gosta de sentir essa energia, que estão com a gente e torcendo por nós, que estão apoiando e estão confiando no nosso trabalho”, disse a jogadora.

Brasil e Jamaica já se enfrentaram três vezes. Ao todo, são duas vitórias para o time Canarinho e um empate.

Transmissão

A partida será transmitida ao vivo pelos canais SporTV e Goat (YouTube)