Futebol Feminino: Flamengo contrata a artilheira Cristiane

O Flamengo anunciou oficialmente no início da tarde deste domingo (14), a contratação da atacante Cristiane, para a sua equipe de futebol feminino.

Cristiane que estava defendendo o Santos-SP é um dos grandes nomes do futebol feminino brasileiro. Ela disputou quatro Copas do Mundo, têm duas medalhas de pratas Olímpicas, é tetracampeã da Copa América, tricampeã Pan-americana e foi a artilheira do Brasileirão de 2022.

A jogadora já se apresentou no CT Ninho do Urubu, assinou contrato e está pronta para reforçar o elenco das “Meninas da Gávea”.