Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 18:43 horas

O vereador Rodrigo “Nós do Povo “ esteve nesta quinta-feira no Rio de Janeiro, para trazer para Volta Redonda o projeto “Fábrica de Talentos Furacão”, comandado por Jairzinho, campeão do mundo em 1970.

“Fábrica de Talentos Furacão” é um projeto social de escolinhas, clínicas de futebol e metodologia de trabalho com consultoria em gestão esportiva e intercâmbios entre equipes.

Jairzinho, foi o artilheiro da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970 com sete gols marcados,sendo até hoje o único jogador da história a ter marcado gols em todos os jogos de um só Mundial.

Rodrigo quer implantar em Volta Redonda um trabalho de comprovado sucesso nas comunidades carente do Rio de Janeiro, ajudando a formação de crianças das comunidade na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O vereador considerou pela sua experiência no esporte, que o futebol é uma ferramenta para construir valores e pode transformar a vida de crianças e jovens, tirando da marginalidade, promovendo saúde e esperança.

O programa será 100% gratuito para crianças e jovens entre 9 e 20 anos.

Ambulância

Região mais populosa de Resende, a Grande Alegria pode ser beneficiada com uma ambulância específica para o atendimento a essa parte da cidade. O vereador Paulinho do Futsal (Cidadania) é o autor da indicação nº 1.297/2021, que pede à Prefeitura um estudo de viabilidade para que seja disponibilizada para a região uma ambulância equipada com UTI e todos os equipamentos necessários para fazer atendimentos emergenciais.

Justifica

“A Grande Alegria tem um terço da população de Resende e fica bastante afastada do Centro, por isso é importante que conte com uma ambulância equipada para atender emergências. É um serviço que pode salvar muitas vidas”, avalia o parlamentar.

Lanche

Paulinho também é o autor de outro pedido recente à Prefeitura na área da Saúde, Por meio da indicação nº 1.346/2021, ele propôs que os pacientes que fazem tratamentos e cirurgias fora da cidade, bem como seus acompanhantes, recebam um kit lanche.

Necessidade

Segundo ele, a medida é necessária em função da demora para ir e vir dos locais em que são feitos os tratamentos e cirurgias. “A viagem normalmente é feita em grupo e dura, muitas vezes, um dia inteiro entre a ida, o atendimento e o retorno para casa. Além disso, boa parte das pessoas que usam esse tipo de serviço são humildes e têm dificuldade para pagar por uma refeição”, argumenta.

Sem reboque

Os carros estacionados em locais proibidos não poderão mais ser rebocados na presença do proprietário ou motorista. É o que determina a Lei 9.351/21, de autoria do deputado Samuel Malafaia (DEM), sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (09/07).

Sem diária

A medida valerá mesmo quando o veículo estiver guinchado ou em cima do reboque e, caso o motorista comprove que a liberação do automóvel não foi permitida, o proprietário não será obrigado a pagar a diária de permanência no depósito público. A medida prevê como provas fotografias e vídeos do momento do içamento do veículo.

Penalidade

Porém, os motoristas continuarão sujeitos às penalidades do estacionamento irregular. “O objetivo é minimizar os transtornos causados por estacionamento irregular, pois muitas vezes o condutor não percebe que parou em local proibido. E se o veículo não estiver guinchado, nem em cima do reboque o motorista pode retirá-lo, por que quando está no reboque, ainda no local da infração, ele não pode fazer o mesmo?”, questionou o autor na justificativa do texto. As informações sobre a nova lei deverão ser visíveis no caminhão de reboque.