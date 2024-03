Futuro do trabalho pauta atividades da juventude no G20

País – O Youth 20 (Y20) começou as atividades, sob a presidência brasileira do G20, em uma cerimônia concorrida no Instituto Rio Branco, em Brasília, nesta quarta (20). O Grupo de Engajamento, que faz parte do G20 Social, reforçou a necessidade das maiores economias do mundo levarem em consideração as propostas da juventude.

Durante a liderança brasileira, o foco são cinco temas prioritários:

Combate à fome, à pobreza e à desigualdade

Mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável

Reforma do sistema de governança global

Inclusão e diversidade

Inovação no mundo do trabalho

Estes temas, essenciais para o futuro da sociedade global, serão debatidos e trabalhados pelo Y20 ao longo do ano, preparando propostas do grupo para a Cúpula Social e de Líderes do G20.

A mesa de abertura contou com a presença do ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, do sherpa brasileiro no G20, embaixador Mauricio Lyrio e da ministra de Direitos Humanos do Ministério das Relações Exteriores, Claudia Barbosa.

Márcio Macêdo explicou que o Y20 é o principal canal de participação da juventude no G20 e pediu o maior número possível de participantes para que as propostas tenham representatividade. O ministro cobrou empenho dos demais países no sentido de ampliar o debate com a juventude e levar propostas para os líderes. O embaixador Mauricio Lyrio explicou que o evento no Brasil inova ao se propor a incorporar as recomendações da sociedade civil no relatório temático e a realizar a Cúpula do G20 Social às vésperas da reunião de Líderes, em novembro.

Variedade de vozes e perspectivas

Participaram ainda da mesa o secretário Nacional de Juventude da Secretaria Geral da Presidência da República, Ronald Santos, o chair do Y20 e presidente do Conselho Nacional da Juventude, Marcos Barão, a vice-presidente da Frente Parlamentar da Juventude do Congresso Nacional, a deputada federal do Brasil Camila Jara, e a presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Manuella Mirella.

O secretário Nacional da Juventude reforçou a importância do Y20 como fonte para influenciar os líderes globais em propostas e ações sobre o tema. “Queremos dar um papel fundamental para a juventude na construção do Y20. Normalmente os documentos não refletem os desejos dos jovens”, salientou Ronald. Marcus Barão lembrou que o Y20 é um dos grupos mais antigos do G20, com atividades iniciadas em 2010: “temos a responsabilidade de manter um grupo que começou em outras presidências e deixar um legado para as próximas”. Barão acredita que é importante envolver mais a população brasileira no G20, não só os jovens, que são o alvo das propostas do Grupo.

A deputada federal brasileira Camila Jara cobrou dos líderes propostas e metas objetivas. Para ela, “é preciso lidar com os problemas que as gerações anteriores não conseguiram lidar e propor soluções para o futuro”. A presidenta da União Nacional dos Estudantes, Manuella Mirella, declarou que “precisamos dar resposta para a juventude, em um mundo que continua enriquecendo, mas está cada vez mais desigual”. A ministra Claudia Barbosa confirmou que a ênfase na juventude é fundamental para o G20 e para o Brasil.

No encerramento da programação aconteceu o painel “Juventudes e os Grandes Temas Globais: Y20 Tracks”, mediado por Rayssa Lemes, integrante da equipe do Y20, que trouxe especialistas para discutir temas como combate à fome e desigualdade, mudanças climáticas, inclusão e diversidade. A variedade de vozes e perspectivas refletiu o compromisso do Y20 em representar e abordar as preocupações e aspirações das juventudes em nível global.

Ao final do evento, ocorreu o ato de posse do Conselho Participativo e do Conselho Federativo do Y20, marcando o início da presidência brasileira no grupo. Com uma agenda focada em desafios urgentes e novas soluções, o Y20 se posiciona como um catalisador de mudanças em um contexto internacional cada vez mais complexo e interconectado.

