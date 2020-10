Fuzil e drogas são apreendidas na comunidade Sapinhatuba 3, em Angra dos Reis

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 18:15 horas

Angra dos Reis – Com auxílio de informações encaminhadas pelo Disque Denúncia de Angra (0300 253 1177), policiais militares apreenderam nesta sexta-feira (2) um fuzil e diversos materiais entorpecentes durante ocupação na comunidade da Sapinhatuba 3, em Angra dos Reis.

As equipes do 33º BPM, cumprindo determinação para ocupação da comunidade, foram recebidas a tiros por diversos bandidos armados e houve confronto. Assim que os tiros pararam, os policiais conseguiram identificar um homem baleado, ainda com vida, em posse de um fuzil calibre 5,56 com um carregador e 12 munições. Os policiais ainda conseguiram apreender 35 frascos de loló, 337 pinos de cocaína, 95 pedras de crack, 157 pedaços de maconha, dois rádios transmissores e R$ 47 em espécie. Outro suspeito baleado foi encaminhado também ao Hospital Geral da Japuíba. A ocorrência foi registrada na 166ª DP.

Vale frisar que desde o início do ano, o Disque Denúncia já recebeu cerca de 1200 denúncias sobre atividades criminosas em Angra dos Reis. A população pode continuar denunciando pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.