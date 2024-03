G20 debate edital internacional de financiamento para pesquisas na Amazônia

País – O G20 está discutindo o lançamento de um edital para financiar pesquisas sobre inovação tecnológica e diversidade na Amazônia. De acordo com Márcia Barbosa, secretária de Políticas e Programas Estratégicos do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCTI) do Brasil, o tema teve boa receptividade entre os países do fórum, durante a primeira reunião presencial do GT, realizada esta semana na sede do G20 Brasil, em Brasília.

“Estamos pensando num edital internacional que coloca os países para resolver problemas juntos. Fazer pesquisa científica na Amazônia para entender a biodiversidade, os desafios, combater o desmatamento. Se ele der certo, nós podemos pensar em editais para outros biomas, como as florestas tropicais e o Pampa”, indicou Barbosa.

O alinhamento entre inovações tecnológicas e a prevenção de novas pandemias também foi um tema que recebeu apoio no fórum. Márcia explicou que o objetivo é estabelecer o diálogo mais aproximado entre os países para desenvolver instrumentos que identifiquem previamente quais potenciais agentes podem ser os causadores de crises sanitárias globais. “É fundamental aliar tanto protocolos médicos como conhecimento de ciência e tecnologia. Nos comprometemos a fazer essa ponte ciência, tecnologia e o grupo de saúde”, assegurou.

Sinergia entre os países

Segundo a secretária do MCTI, as discussões foram produtivas e que uma nova rodada de conversas será realizada em maio para construção de propostas concretas que serão discutidas pelos líderes do G20, em novembro. “A liderança do Brasil nesse momento é fundamental para gerar sinergia entre os países e poder construir as entregas”, concluiu.

O GT avançou ainda nos debates sobre inovação aberta, tecnologias para a descarbonização, sob o olhar das ciência sociais e a promoção da diversidade racial, regional, de povos originários na ciência e tecnologia. Márcia Barbosa anunciou ainda uma reunião em setembro deste ano em Manaus, capital do Amazonas, para discutir esses temas.