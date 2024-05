G20 realiza painel sobre educação midiática e proteção online das crianças

País – No último dia do evento paralelo do G20 sobre a Integridade da Informação, o painel “Protegendo crianças e adolescentes online e iniciativas de educação midiática” trouxe o debate para um ambiente digital mais seguro e educativo. Moderado por Brunna Rosa Alfaia, secretária de Estratégia e Redes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o evento reuniu especialistas em tecnologia, educação e proteção infantil.

Bruna abriu o painel explicando que a educação midiática tem papel fundamental para oferecer instrumentos para melhorar a segurança das crianças no ambiente digital. “O Brasil lidera uma articulação global que defende valores como respeito e inclusão social, para fazer frente ao ambiente de ódio, violência e extremismo que assola o mundo e encontra no ambiente virtual um terreno fértil”, disse. Ela lembrou que, desde o ano passado, o país conta com a Política Brasileira de Educação Digital.

Jennifer Kaberi, fundadora da Mtoto News, empresa digital que busca incluir crianças no processo de criação de plataformas de conteúdo. Ela também é pesquisadora afiliada do Berkman Center for Internet and Society da Universidade de Harvard e investiga como “reiniciar” as mídias sociais, criando um ambiente digital onde as crianças possam se envolver, criar e influenciar em um ambiente seguro e divertido.

Tanya Notley, professora da School of Humanities and Communication Arts e membro do Institute for Culture and Society da Western Sydney University, lidera um projeto nacional de alfabetização midiática para adultos e colabora com instituições culturais públicas para desenvolver intervenções baseadas em evidências.

Roxana Morduchowicz, consultora da Unesco, falou sobre os projetos de educação midiática para um crescimento saudável. Emilio Puccio, Secretário-Geral do Intergrupo em Defesa dos Direitos da Criança do Parlamento Europeu, apontou as iniciativas de regulação e atuação dos governos na Europa. O encerramento do painel ficou por conta de Emma Leiken, chefe Global de Política de Segurança e Bem-Estar Juvenil do TikTok, que apresentou as ações da empresa voltadas à organização de jovens e na tecnologia responsável.

Com informações do G20 Brasil