Gabarito das provas do Angraprev é divulgado - Diário do Vale

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2022, 17:00 horas

Cerca de 3 mil pessoas fizeram os exames; resultado final será publicado em fevereiro de 2023

Angra dos Reis – O gabarito das provas do primeiro concurso público do Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis (Angraprev) foi divulgado nesta segunda-feira (5), no site do Instituto AOCP.

Os testes foram aplicados no domingo (4), em 11 locais diferentes e de acordo com o AngraPev, contou com mais de cinco mil inscrições. Compareceram 3.304 candidatos, entre os turnos da manhã e da tarde. No dia 14 de fevereiro de 2023, os resultados oficiais serão conhecidos.

O concurso oferta 18 vagas para os níveis médio, com salário de R$2.780,84; técnico, com salário de R$3.281,92; e superior, sendo R$3.575,92, além de vale-alimentação no valor de R$616,00 e possibilidade de cadastro de reserva, válido por dois anos. A previsão é de que os aprovados assumam os cargos em março.

“Há 20 anos, desde a criação do AngraPrev, esperamos este concurso. São mais de 5 mil inscritos, está bem concorrido. Desejo boa sorte a todos”, disse a presidente do Instituto, Luciana Rabha.

Para a advogada Juliana Martins, de 45 anos, o concurso é uma oportunidade de conquistar estabilidade na carreira. “É difícil ir trabalhar e não saber se no próximo mês ou ano estará empregado. Espero conseguir minha aprovação”.

Confira o gabarito e mais informações no site www.institutoaocp.org.br.