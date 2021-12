Gabinete de Crise começa a avaliar estragos causados pelas cheias do rio Piraí

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2021, 10:49 horas

Barra do Piraí- O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, decidiu criar um Gabinete de Crise com a intenção de avaliar e dar suporte às famílias atingidas pelas cheias do rio Piraí, que afetou todos os bairros margeados pelo rio no município. Os trabalhos para coletar informações sobre os estragos causados deram início ainda na madrugada deste domingo, 19.

Agentes da Secretaria de Serviços Públicos iniciaram o processo de limpeza da via urbana por toda a RJ 145, uma das principais entradas da cidade barrense. Além disso, com o apoio da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal, avaliam a possibilidade da utilização de maquinário específico para a limpeza urbana.

Em outra frente estão as secretarias de Assistência Social, de Educação e de Saúde, ambas promovendo o cadastro de famílias desalojadas e coletando donativos para serem entregues aos atingidos. Estes serviços começaram ainda na tarde de sábado, 18, quando Mario Esteves autorizou que a Escola Municipal Manoel Fonseca funcionasse como ponto de acolhimento e assistência. Os chamados “kits enchentes” foram distribuídos, com cobertores, colchões, travesseiros e produtos de limpeza. Além disso, a unidade de ensino também serviu como abrigo provisório.

“Estamos atentos ao que aconteceu em Barra do Piraí, sobretudo tristes pela população ribeirinha ao rio Piraí. Há muito tempo não se via uma ação da natureza tão forte e que atingisse tantas famílias. Agora, infelizmente, é contabilizar os estragos provocados por este incidente. Determinei que todas as secretarias se coloquem à disposição da população desalojada. É um trabalho braçal que vai muito além da atuação pontual, uma vez que muita gente perdeu tudo. Após estas análises, poderemos ver a necessidade de criar um Decreto de Calamidade Pública”, aponta o prefeito.

Além da Escola Municipal Manoel Fonseca, neste domingo começaram os cadastros no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) também no Centro da cidade. Moradores desalojados podem se dirigir ao local, na Chácara Farani, e realizar o cadastro. Assim, as ferramentas, serviços e demais programas da Secretaria de Assistência Social poderão ser direcionados aos moradores assistidos.