GAC participa de operação que prendeu três homens em Mangaratiba

Mangaratiba – A Secretaria de Segurança e Trânsito de Mangaratiba, através do Grupamento de Ações com Cães (GAC) da Guarda Municipal, participou na quinta-feira (23) de uma operação conjunta com a Polícia Militar e a Polícia Civil. A ação, com objetivo de cumprir dois mandados de prisão, aconteceu no distrito de Conceição de Jacareí.

Após solicitação da 165ª Delegacia de Polícia, o GAC se dirigiu ao distrito. No local, as equipes efetuaram a prisão de três homens, incluindo os dois procurados. Com o auxílio da cadela farejadora Fúria, os agentes do GAC localizaram 10 trouxas de cocaína, e a PM localizou 25, totalizando 35 trouxas de cocaína apreendidas. Os três suspeitos e a droga apreendida foram conduzidos pelas equipes até a 165ª DP.

Cadela Fúria é destaque em competição

Ainda na quinta-feira (23), o GAC e a cadela Fúria também participaram de uma competição de faro. A agente conquistou o 4º lugar. A disputa, que aconteceu no 1º Batalhão de Guardas do Exército, contou com a participação de mais oito instituições. No ano passado, Fúria já havia conquistado a medalha de 3° lugar na competição nacional que foi realizada no Encontro de Cinotecnia do Batalhão de Fuzileiros Navais.