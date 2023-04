Gacemss apresenta espetáculo espírita neste sábado

Matéria publicada em 14 de abril de 2023, 17:47 horas

Peça é inspirada em livro do médium Chico Xavier

Volta Redonda – O Teatro Gacemss apresenta neste sábado (15), o espetáculo teatral ‘Brasil, Coração do Mundo’. A peça é livremente inspirada no livro ‘Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho’, psicografado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier e assinado pelo espírito Humberto de Campos que, em vida, foi jornalista, cronista e um dos imortais da Academia Brasileira de Letras.

Serviço:

Data: 15/04 (sábado)

Horário: 19h

Local: Teatro Gacemss – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, 315, Vila Santa Cecília.

Classificação: Livre

Informações: (24) 3343.1770

Foto: Divulgação