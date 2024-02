Gacemss celebra ‘Dia Internacional da Mulher’ com homenagem a Chiquinha Gonzaga

Volta Redonda – O Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva (Gacemss) está abrindo alas para o ‘Dia Internacional da Mulher’ com a apresentação musical ‘Chiquinha Gonzaga, Uma Mulher Além do Tempo’. O evento está programado para o dia 8 de março, sexta-feira, às 20h, no Teatro Gacemss 1, na Vila Santa Cecília.

A pianista volta-redondense Ritta Mendonça será a responsável por conduzir a apresentação musical, que presta uma homenagem à figura de Chiquinha Gonzaga, destacando sua importância na cultura brasileira. Uma mulher à frente de seu tempo, ela deixou um legado marcante na música nacional.

A entrada para o evento será mediante a doação de 1 kg de alimento, promovendo uma ação social em prol da Associação de Mulheres ‘Mariana Crioula’. A organização não-governamental, sediada em Volta Redonda, tem como missão acolher e empoderar mulheres negras, tornando a iniciativa não apenas cultural, mas também solidária.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site Ingresso Digital ou na Secretaria do Gacemss, com valores acessíveis: inteira por R$30,00 ou 1 kg de alimento, meia-entrada por R$15,00 ou 1 kg de alimento, e para associados do Gacemss a entrada é mediante a doação de 1 kg de alimento. Mais informações pelo telefone (24) 3343-1770.