Gacemss promove roda de conversa sobre os desafios da criação de filhos com espectro autista

Volta Redonda – O Teatro Gacemss, em parceria com a Clínica Multisense, está promovendo o evento ‘Ponto de Partida’, numa roda de conversa sobre os desafios da criação de filhos com espectro autista na próxima sexta-feira (12), às 19h, no Teatro Gacemss 1.

Em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, no dia 2 de abril, o objetivo é disseminar conhecimento sobre o autismo, suas necessidades e direitos. O evento abordará os desafios enfrentados por famílias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando educar a sociedade para criar um ambiente inclusivo.

A roda de conversa contará a história da Família Laucas e interagirá com a plateia em um bate-papo educativo. Após o evento, o Tenor Saulo Laucas, diagnosticado autista aos três anos, apresentará músicas de seu repertório.

Todo o valor arrecadado com a bilheteria e alimentos será destinado a uma instituição assistencial.

Evento: PONTO DE PARTIDA | Roda de Conversa

Data: 12 de abril de 2024 (sexta-feira)

Horário: 19 horas

Local: Teatro GACEMSS 1 (418 lugares)

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre

Ingressos:

Inteira: R$ 30,00 ou 1kg de alimento

Meia: R$ 15,00 ou 1kg de alimento

Associado do GACEMSS: 1kg de alimento

Vendas: Site Ingresso Digital ou na Secretaria do GACEMSS, segunda a sexta, das 12h às 19h.