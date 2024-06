GACEMSS recebe 11ª edição da Festa do Cinema Italiano 

Volta Redonda – O festival “8 1/2 Festa do Cinema Italiano” está de volta para celebrar a sua 11ª edição. Entre 27 de junho e 3 de julho regressamos às salas de cinema com uma semana de programação nas principais cidades brasileiras. Em Volta Redonda o Festival acontece no Cine GACEMSS 2 nos dias 28, 29 e 30 de junho e 2, 3 e 5 de julho.

Sendo um dos festivais de cinema mais apreciados no país, nesta nova edição serão exibidos 10 filmes italianos, alguns deles apresentados por autores, atores ou diretores convidados que estarão no Brasil especialmente para a ocasião.

O Festival é realizado pela Associação Il Sorpasso / Risi Film Brasil com o apoio dos Institutos Italianos de Cultura do Rio de Janeiro e de São Paulo, da Embaixada de Itália, do Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro e São Paulo e da Cinecittà, com organização logística da Bonfilm.

O “8 1/2 Festa do Cinema Italiano”quer ser uma vitrine sobre a atualidade italiana e uma demonstração de como o cinema italiano é ainda hoje um dos mais vitais na indústria cinematográfica mundial. A programação acontecerá novamente simultaneamente em todas as cidades previstas no Brasil, para concentrar e otimizar a divulgação em escala nacional.

Todos os filmes serão no idioma original, com legendas em português.

A história do festival

O festival é uma realização da Associação Il Sorpasso, em colaboração com a Risi Film Brasil, estruturas compostas por equipes internacionais com elevada experiência no mundo do cinema e da organização de eventos culturais, no Brasil, em Portugal e na Itália.

O “8½ Festa do Cinema Italiano” nasceu em Lisboa em 2008 e, depois de tornar-se o principal evento em Portugal dedicado ao cinema e à cultura italiana, expandiu-se para outros países lusófonos.

Desde 2014 o Festival cresceu exponencialmente no Brasil. A partir de sua 3ª edição em 2016 passou a ser realizado em simultâneo nas principais cidades do país, alcançando mais de 20.000 espectadores em 2019 e, novamente no pós pandemia, em 2023 tornando-se omaior evento de cinema italiano a nível nacional.

Em 2020 e 2021, o 8½ Festa do Cinema Italiano continuou as suas atividades online como um grande evento virtual que em dois anos juntou mais de 200.000 espetadores.

Desde 2022 que o 8½ Festa do Cinema Italiano voltou a ser um evento presencial, atingindo o recorde de 22 cidades do Brasil em 2023. Em 2024 o festival celebra o seu 11º aniversário no Brasil e terá a sua centralidade no Rio de Janeiro.