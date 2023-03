Gacemss recebe espetáculo infantil ‘Baby Rockers’ - Diário do Vale

Matéria publicada em 9 de março de 2023, 15:41 horas

Volta Redonda – O espetáculo infantil ”Baby Rockers” chega ao teatro Gacemss 1 no domingo (19), às 11h e 16h. A apresentação conta com música, dança, aprendizado, interação e efeitos de cena. O espetáculo conta a história de quatro bebês que se conhecem no berçário de uma creche, ficam amigos e sonham em formar uma super banda. Juntos, vivem diversas aventuras e contam divertidas histórias.

Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos no site: https://www.ingressodigital.com/list.php?busca=S&txt_busca=baby+rockers&txt_busca_m=