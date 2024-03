GAECO e MPRJ cumprem mandados contra PMs ligados a Rogério de Andrade

Estado do Rio de Janeiro – Por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), na manhã desta quarta-feira (20), Corregedoria-Geral da Polícia Militar, e a Corregedoria da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP), cumpriram 20 mandados de prisão e 50 busca e apreensão.

Dentre os envolvidos, 18 policiais militares da ativa e um policial penal que integram a Organização Criminosa liderada contraventor Rogério de Andrade. O GAECO/MPRJ denunciou à Justiça 31 pessoas pelo crime de organização criminosa.

Os mandados da operação Petrorianos foram obtidos junto à 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital e estão sendo cumpridos em diversos bairros do Rio de Janeiro. A ação é um desdobramento da operação Calígula, deflagrada pelo GAECO/MPRJ, em maio de 2022.