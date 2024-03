GAECO/MPRJ realiza operação contra integrantes de rede de comércio ilegal de armas

Rio de Janeiro – O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), cumpre, nesta sexta-feira (1º), cinco mandados de prisão e oito de busca e apreensão em endereços de cinco pessoas denunciadas à Justiça. Eles são suspeitos de integrarem uma rede ilegal de comércio de armas de fogo e munições, até mesmo de uso restrito, na região de Rocha Miranda.

A operação também conta com o apoio da DC-Polinter, do 9º Batalhão de Polícia Militar (Honório Gurgel) e da Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP).

A ação decorre de investigação conjunta do GAECO/MPRJ e da Polícia Federal e é um desdobramento da operação Jammer, deflagrada em agosto de 2023, contra uma organização criminosa. Segundo o MPRJ, a ação penal descreve a dinâmica da compra e venda de diversas armas de fogo, incluindo um fuzil.

Os mandados foram obtidos junto ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Regional de Madureira, que recebeu a denúncia, e estão sendo cumpridos por agentes da CSI/MPRJ nos bairros de Rocha Miranda, Honório Gurgel, Colégio e Catumbi, na Zona Norte do Rio.

