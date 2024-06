Galáticos FC, de BM, é vice-campeão da Série Especial do Metropolitano Sub-14

Seropédica – No sábado (22), a equipe do Galáticos FC, de Barra Mansa, que possui parceria com a Academia Brasil, goleou o Atlético Pilar por 7 x 0, no CT Real Heips, em Seropédica, e foi vice-campeã da Série Especial do Campeonato Metropolitano Sub-14.

O time comandado pelo treinador Rafael Trannin, que tem o seu elenco formado por atletas da região, fez boa campanha durante toda a competição e fechou o quadrangular final do Metropolitano na segunda posição.

Trannin destacou a importância do vice-campeonato estadual e garantiu que a sua equipe estará mais forte para buscar o título da competição ainda neste ano.

” É um resultado gigantesco, que enaltece não só o projeto Galáticos FC, mas também a cidade de Barra Mansa. Faço um trabalho diferenciado no desenvolvimento dos jovens, com foco na parte motivacional e tática. Contamos com quase 100 atletas, ganhamos no último jogo do quadrangular final de 7 x 0 do Atlético Pilar, resultado que daria o título, mas estávamos precisando de outro resultado e não aconteceu. Vamos focar no 2 ° semestre, abriremos uma nova seletiva no começo de julho para captar mais atletas, reforçar a nossa equipe e buscar o título da competição nesta temporada”, disse o treinador, que agradeceu a todos os envolvidos na campanha.

“Agradeço aos professores, aos atletas e também aos seus responsáveis, que ajudam na manutenção deste objetivo que é levá-los ao profissional”.