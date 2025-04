Galeria Amantikir: Penedo recebe centro de cultura e gastronomia

Itatiaia/Penedo – A Galeria Amantikir, em Penedo, estreou o Luau na Amantikir, centro de cultura e gastronomia local, que será realizado todas as quintas e sextas-feiras de abril, das 18h às 21h. A programação inclui música, fogueira e entretenimento.

O evento busca oferecer um ambiente para encontros e lazer em meio à natureza. “O Luau da Galeria Amantikir é um ponto de encontro para quem quer aproveitar o início da noite em Penedo”, diz a responsável pelo marketing da galeria, Isabel Gavazzoni.

A profissional de Relações Públicas do espaço, Tatiana Souza, afirmou que as novas experiências são o que atraem os clientes. “É um evento para aproveitar o clima da montanha, o anoitecer e a gastronomia com produtos da terra e de produtores regionais”, afirma Tatiana Souza, relações públicas da Galeria Amantikir.

Para mais informações, acesse o perfil @galeriaamantikir nas redes sociais.