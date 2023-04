Galeria Clécio Penedo recebe inscrições para propostas de exposição

Matéria publicada em 22 de abril de 2023, 15:11 horas

Espaço funciona no Palácio Barão de Guapy, na região central de Barra Mansa

Barra Mansa – Estão abertas até a próxima quarta-feira (26), as inscrições do processo seletivo de propostas para exposições na Galeria Clécio Penedo, em Barra Mansa. Além da exibição, a Fundação Cultura (FCBM) vai premiar oito propostas no valor de R$ 1.000,00 para as que mais se destacarem nos seus projetos. O objetivo do edital é programar as mostras da Galeria para a temporada 2023.

O espaço é usado para garantir exposições e comercialização das obras visuais de artistas locais, com ênfase no fortalecimento da identidade cultural local e regional. As mostras constituem uma programação gratuita e aberta ao público.

A ocupação da Galeria Clécio Penedo permite executar o Plano Municipal de Cultura, que busca priorizar a utilização das unidades culturais por meio de editais. O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, ressalta que esta iniciativa amplia a transparência na ocupação de unidades públicas de cultura e a possibilidade de participação de todos os artistas.

“Cumprimos uma dupla função, tanto de valorizar e reconhecer os artistas locais como de possibilitar ao público a contemplação, o contato com artistas e com exposições de nível nacional. Além disso, elas potencializam o desenvolvimento econômico e o turismo no município”, disse, acrescentando que a procura pelas inscrições tem sido grande, incluindo artistas de outros municípios.

Além de garantir a agenda do ano de 2023, o chamamento público tem como objetivo premiar aqueles com maior pontuação nos requisitos do edital. Poderão participar artistas, colecionadores e curadores e serão selecionadas as propostas de exposição originais de arte.

As obras escolhidas poderão ser apresentadas apenas uma vez, por no mínimo 20 e no máximo 45 dias. Serão selecionadas ainda propostas originais, autorais, individuais ou coletivas. A seleção das propostas será em duas etapas, sendo a primeira de regularidade dos documentos e a segunda dos critérios técnicos.

Os interessados poderão enviar duas propostas por inscrição, sendo aptos a se inscreverem pessoas físicas, artistas, colecionadores, curadores de qualquer lugar do mundo cadastrados no Cadastro Municipal de Cultura de Barra Mansa ou no Sistema Nacional de Informação e Indicadores.

Para realizar a inscrição é necessário apresentação de portfólio, ou seja, certificados, fotos de jornais, declarações e outras formas de apresentar a trajetória do artista, além de uma proposta de exposição.

A inscrição, gratuita, é feita pelo link: https://acesse.one/S8cAs. O edital eletrônico está disponível em: https://portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br/cultura/.

Visitação

A Galeria Clécio Penedo funciona no Palácio Barão de Guapy, no Centro, e está aberta de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, e aos sábados e domingos, das 09h às 15h, com entrada gratuita.

O agendamento de grupos ou visitas guiadas com atividades educativas pode ser realizado através dos canais de comunicação da FCBM. O telefone é (24) 3029-9365, enquanto o perfil do Instagram é: @culturabarramansa.