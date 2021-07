Galpão do projeto de equoterapia em Resende é ampliado pela prefeitura

Matéria publicada em 1 de julho de 2021, 10:05 horas

Local ganhará nova sala de avaliação, espaço de espera para os acompanhantes dos pacientes, banheiros, copa e almoxarifado

Resende- Com o objetivo de oferecer mais conforto e condições apropriadas tanto na hora da prática das atividades equoterápicas quanto no processo de socialização, o projeto de equoterapia, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Resende, ganhará nova estrutura no espaço de origem localizado na Área de Exposições da cidade.

Iniciadas no dia 21 de junho, por uma empresa licitada, as obras são voltadas para a ampliação da estrutura do galpão de equoterapia.

De acordo com a prefeitura, o local ganhará nova sala de avaliação, espaço destinado à espera para os acompanhantes dos pacientes, banheiros, copa e almoxarifado. Sob o galpão, também será preparado um picadeiro e obstáculos dentro dos parâmetros adequados, que proporcionará melhores condições para o desenvolvimento das atividades de hipoterapia. Ainda haverá melhorias para garantir melhor acessibilidade de pessoas com deficiência aos equipamentos do projeto inclusivo.

A previsão é de que as obras sejam concluídas no prazo de dois meses. Hoje, o projeto é realizado no galpão de equoterapia, bem como na área com cerca de madeira ao lado. Além disso, os pacientes utilizam o galpão do Torneio Leiteiro como suporte para atividades em dias chuvosos. O banheiro do galpão do Torneio Leiteiro também é compartilhado com os pacientes de equoterapia. A nova estrutura permitirá que os pacientes tenham mais conforto e condições apropriadas tanto na hora da prática das atividades equoterápicas quanto no processo de socialização. O galpão de equoterapia passará por adaptação para ficar interligado à arena ao lado, visando propiciar mais sombra nos momentos ensolarados; o acesso continuará limitado por entrada específica no cercado de madeira. Esse serviço ofertado pelo governo municipal é desempenhado por profissionais de uma empresa contratada via licitação.

De acordo com o prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, atualmente, o projeto de equoterapia atende, em média, 50 pessoas de 2 a 64 anos de idade. Ele destacou a importância da transformação do espaço para viabilizar condições mais dignas ao trabalho de equoterapia, que é realizado há 14 anos no município.

— As atividades equoterápicas são desenvolvidas por uma equipe multiprofissional, devidamente habilitada, que utiliza o cavalo com fins terapêuticos para a reabilitação e a ressocialização do público com deficiências. O local do serviço oferecido pelo município necessitava de melhorias, por isso, o espaço está sendo totalmente repaginado. As novas dependências de alvenaria vão disponibilizar suporte para a continuidade do projeto, dando mais comodidade e autonomia durante os exercícios. O picadeiro sob o galpão atenderá a demanda em dias de chuva e sol forte. O projeto possui pacientes com deficiência, desta forma, as obras promovem melhorias inclusivas como rampas de acessibilidade e banheiros adaptados. A equipe de obras vem se dedicando na construção das novas dependências e nos ajustes necessários em toda a área de atuação do projeto, com o objetivo de liberar o quanto antes a nova estrutura, que será mais adequada e segura para os praticantes. Enquanto isso, as atividades continuam no galpão do Torneio Leiteiro. Devemos reconhecer sempre a importância da equoterapia na vida destes pacientes, lembrando que as mudanças vão refletir positivamente no processo de evolução das habilidades e capacidades dos alunos inseridos no projeto – enfatiza.

O secretário municipal de Saúde, Tande Vieira, informou quem é o público-alvo atendido pelo projeto. “O projeto inclusivo com fins terapêuticos atende pessoas com Síndrome de Down, Disfunção Neuromotora, hiperatividade, deficiência visual total, síndromes raras, dentre outras patologias. Cerca de 80% dos alunos são autistas. Portanto, as obras vão ser muito benéficas para uma parcela da população que precisa se desenvolver com qualidade e a melhor estrutura possível”, complementa.