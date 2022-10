Matéria publicada em 21 de outubro de 2022, 13:16 horas

Volta Redonda – Na próxima segunda-feira, dia 24, o GAPC (Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer) inaugura a exposição “Sorrisos que Curam” no shopping Park Sul. A exposição trará pacientes com câncer de mama junto com o depoimento de cada uma.

O início será as 16h com um coffee break, estarão presentes as pacientes e também os fotógrafos que retrataram as envolvidas.