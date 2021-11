GAPC-VR lança projeto ‘Pedal Novembro Azul 24h’

Matéria publicada em 1 de novembro de 2021, 15:40 horas

O evento será realizado no shopping Park Sul e terá início no dia 5 às 17h

Volta Redonda- Todos os anos durante o mês de novembro, acontece o ‘Novembro Azul’, onde é um mês dedicado inteiramente a saúde do homem.

Devido ao câncer de próstata algumas vezes é necessário o uso de fraldas geriátricas, por este motivo o GAPC(Grupo de Apoio à Pessoas com Câncer) criou o desafio “Pedal Novembro Azul 24h” para lembrar os homens sobre a importância do autocuidado.

O Projeto

O projeto foi criado pelo GAPC em parcerias com o Shopping Park Sul, VR Facts, ADSNet, Drogarias Economize, Fasf(Faculdade Sul Fluminense) e o Projeto Estive Aqui,

De acordo com a direção do GAPC, o desafio 24h será realizado no shopping Park Sul e terá início no dia 5 de novembro às 17h e terminará no dia 06/11 às 17h contabilizando assim 24h de pedal.

o projeto tem como objetivo arrecadar fraldas geriátrica para os assistidos do GAPC, incentivar a prática de atividades físicas, conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer e envolver os participantes em uma causa social.

Segundo a organização do evento, o projeto será uma forma de ajudar aos pacientes do GAPC com as doações das fraldas geriátricas e uma homenagem aos homens que hoje lutam contra o câncer de próstata. Haverá vários participantes que já são ciclistas e outros amigos que apoiam a causa. Todos os participantes também farão durante a sua contribuição de pedal, uma live em suas redes sociais para convidar mais pessoas a participarem e doarem ao grupo e lembrando sempre de falar sobre o motivo qual eles estão realizando essa ação, podendo falar a respeito do assunto, convidar homens a se cuidarem, falar sobre o mês novembro azul, e dar depoimentos sobre diversos assuntos. A direção do GAPC tem certeza que este Pedal solidário será um verdadeiro sucesso! Por isso pede a todos que juntem a causa e participem.

Os interessados deverão entrar em contato pelo telefone (24) 99872-7784.

O GAPC

O Grupo de Apoio à Pessoas com Câncer(GAPC) – é uma Entidade Civil sem fins lucrativos que sobrevive unicamente de doações.

O principal objetivo da instituição é amenizar o sofrimento de pacientes oncológicos, suprir suas necessidades básicas e melhorar sua qualidade de vida.

A entidade fornece, gratuitamente, medicamentos, suplementos alimentares, próteses, fraldas geriátricas, terapias alternativas e atendimento social, psicológico, fisioterapêutico, nutricional, dentre outros.