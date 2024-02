Garfado: Voltaço contesta arbitragem do jogo contra o Bangu

Volta Redonda – A diretoria, torcedores e até ex-jogadores do Volta Redonda estão indignados com a não marcação de um pênalti a favor do clube da Cidade do Aço na partida realizada contra o Bangu, na quinta-feira (7), em Moça Bonita.

Aos 34 minutos do primeiro tempo um defensor do Bangu desviou a bola com a mão, dentro da sua área de defesa, após cruzamento de um jogador do Voltaço. Caso o desvio não tivesse ocorrido a bola chegaria em perfeitas condições para o atacante Vini Moura finalizar. No momento do lance a partida estava com o placar de 1 a 0 a favor do alvirrubro carioca.

Em nota enviada a imprensa a diretoria do Voltaço afirmou estar ‘indignada’ com a não marcação do pênalti no lance, pelo árbitro Alan Trindade da Silva e os seus auxiliares, que Os cartolas do Esquadrão reiteraram que protestarão contra atuação do arbitro junto a FERJ.

– É com inconformismo que relatamos mais um erro grotesco de arbitragem contra o Volta Redonda no Campeonato Carioca. Informamos, ainda, que formalizaremos ao Departamento de Arbitragem da Federação, toda nossa indignação e insatisfação com tais erros, que causam um desequilíbrio no resultado final, disse o Presidente Flávio Horta.

O jogo terminou com o placar de 1 a 1, com o Voltaço marcando seu gol aos 44 do segundo feito pelo atacante MV.

O lance causou um verdadeiro alvoroço entre os torcedores do Volta Redonda e até mesmo o ex-zagueiro Dedé, cria do Esquadrão de Aço, repostou o vídeo nas suas redes sociais questionando a não marcação do pênalti no lance.