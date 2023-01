Gasolina chega perto dos R$ 6 na região - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 07:25 horas

Preço em Angra é de R$ 5,89 e, em BM, atinge R$ 5,49; alguns postos ainda trabalham com preço antigo

Sul Fluminense – Depois do primeiro aumento do preço da gasolina nas refinarias pela Petrobras em 2023, o preço do combustível deu um salto em alguns postos. Em Angra dos Reis, foi registrado o valor de R$ 5,89 por litro em um posto, e em Barra Mansa, a equipe do jornal encontrou valores de até R$ 5,49 por litro. A reportagem do DIÁRIO DO VALE conversou com um profissional do posto em Angra dos Reis que aumentou o preço. Sob a condição de não ter o nome dele ou do estabelecimento revelados, o trabalhador informou que recebeu ordens para abrir o posto já reajustando os valores.

Ainda segundo o frentista, pode ser que alguns postos estejam trabalhando com estoques antigos, mas, assim que adquirirem o produto pelo novo valor, haverá reajuste.

Em Barra Mansa, a equipe do DIÁRIO DO VALE visitou vários postos de combustível. Os preços chegaram a R$ 5,49 em dois deles, e em outros estavam em R$ 5,19 e R$ 5,29. Existe o risco de alta quando os estabelecimentos começarem a vender combustível adquirido pelo preço novo.

Em Volta Redonda, o menor preço encontrado para a gasolina pelo site GasoRadar foi de R$ 5,09. O valor se referia ao dia 14, um dia antes de começar o valer o aumento nas refinarias.

ICMS

Em meados do ano passado, a alta dos preços da gasolina pressionava os índices de inflação para cima. O governo, então, fez um corte drástico nos impostos federais sobre os combustíveis e propôs aos governos estaduais baixar para 18% a alíquota de ICMS do combustível. No Estado do Rio, a alíquota era de 32%.

Com a adesão dos governos estaduais à proposta do presidente, e também com a pressão sobre os postos para que repassassem a redução de preços ao consumidor, a gasolina e outros combustíveis ficaram mais baratos em todo o Brasil, gerando, inclusive, deflação (inflação negativa) nos meses de julho, agosto e setembro.

No entanto, a redução do ICMS só valia até 31 de dezembro, o que fez com que alguns postos majorassem imediatamente o valor cobrado pela gasolina, mas houve um recuo quando circulou a informação de que o novo governo havia baixado uma medida provisória prorrogando a desoneração até o fim de fevereiro.

No entanto, empresários do setor estão preocupados. A manutenção dessa desoneração acaba pressionando os cofres públicos e é inviável no longo prazo. Sobre o ICMS, o Supremo Tribunal Federal aprovou um teto de 17% para ICMS sobre combustíveis e energia. A questão, no entanto, é a compensação pela perda de receita dos estados, que segue em discussão. Assim, o cenário segue incerto, com ameaça de alta nos preços.

Outra frente a ser aberta pelo governo federal seria o fim da política de paridade internacional dos preços de combustíveis. A medida foi adotada por iniciativa do ex-presidente Michel Temer e nunca foi revogada. Antes disso, a petroleira definia seus preços com base nos custos de produção.