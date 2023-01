Gasolina sobe e volta a cair após MP do governo federal - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 07:51 horas

Portal que informa preços do combustível registrou o fim da desoneração em 31 de dezembro e alguns postos subiram o preço

Sul Fluminense – Alguns postos de combustível da região elevaram o preço da gasolina após o fim da validade das medidas de desoneração adotadas durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Motivo: um portal acessado pelos proprietários de postos registrou a alta dos preços do combustível após o fim do prazo das medidas de desoneração, o que fez com que alguns estabelecimentos repassassem o aumento para o consumidor. No entanto, poucas horas depois, já no domingo (1º)o presidente Luís Inácio Lula da Silva prorrogou as medidas de desoneração para a gasolina e outros combustíveis.

Segundo um proprietário de um posto de gasolina ouvido pelo DIÁRIO DO VALE, diversos donos de postos tomaram conhecimento da medida tomada pelo novo governo e mantiveram os preços. A mesma fonte informou que houve, inclusive, casos de postos que chegaram a comprar combustível mais caro, mas puderam manter os valores de revenda porque as distribuidoras se comprometeram a ressarcir a diferença.

Além de alta e da queda em questão de horas, esse acontecimentos provocaram uma grande discrepância entre preços do mesmo combustível, algumas vezes entre postos próximos. A reportagem do DIÁRIO DO VALE registrou uma diferença de R$ 1,11 entre dois postos na região. Um deles cobrava R$ 5,28 e outro R$ 6,39 pela gasolina.

Em um abastecimento de 30 litros, a diferença chegaria a R$ 33,30, suficientes para comprar pouco mais de seis litros de combustível no estabelecimento que cobrava menos.

O preço dos combustíveis

Existem dois aspectos a serem considerados em relação ao preço da gasolina e do diesel para o consumidor final. O primeiro deles é a cadeia de transmissão, ou seja, os repasses de preços desde a Petrobrás até chegar ao consumidor final, o que pode ser demorado.

“Essas distribuidoras têm estoque para durar cinco dias, elas têm em torno de 25 a 30 milhões de litros guardados. Então, elas vão desovando o seu estoque, repassando os preços, à medida que o estoque vai baixando”, explica o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do DF (Sindicombustíveis), Paulo Tavares.

O segundo ponto é a própria maneira como os donos dos postos de gasolina decidem como aplicar as variações dos preços. “Os postos tiveram redução de margem e agora eles tão tentando compensar essa redução, aumentando um pouco mais a margem, o que faz com que os aumentos acabem sendo mais rápidos e as reduções de preços sejam mais demoradas”, explica o Coordenador do Curso de Economia da ESEG – Faculdade do Grupo Etapa, Fernando Umezu.

De acordo com o presidente do Sindicombustíveis, o reajuste dos preços dos combustíveis é opcional porque que o preço é um mercado livre, ou seja, não existe um tabelamento. E cada revendedor pode decidir quanto cobrar. “Obviamente toda a queda de preço ajuda os postos, porque quando ele baixa o preço, ele aumenta o seu volume de venda. Constantemente, você vê a briga de preço, então é opcional, mas eu tenho certeza de que a revenda vai acabar sim repassando ao consumidor”, aponta Paulo Tavares.

Petrobras reduz em 11,6% preço do querosene de aviação

A Petrobras reduziu em 11,6% o preço de venda do querosene de aviação (QAV) para as distribuidoras de combustíveis. A diminuição começou a valer ontem (1º) e foi comunicada nesta segunda (2) pela estatal.

O preço do querosene de aviação está em queda desde julho do ano passado e já acumula redução de 22,5%. Diferentemente de outros combustíveis, o querosene de aviação é reajustado mensalmente e tem valor definido por meio de fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras.

Mesmo assim, a Petrobras afirma que busca equilibrar o preço com o mercado internacional e acompanhar as variações da taxa de câmbio e o valor do produto no exterior. Segundo a empresa, os reajustes em periodicidade mensal reduzem a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio.

A Petrobras comercializa o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras. As distribuidoras, por sua vez, transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos, ou para os revendedores. Distribuidoras e revendedores são os responsáveis pelas instalações nos aeroportos e pelos serviços de abastecimento.