GAT apreende granada, arma e drogas no Vale Verde

Matéria publicada em 16 de abril de 2023, 15:57 horas

Dois rádios transmissores e munições foram apreendidos durante a operação

Volta Redonda – Um homem foi preso por porte ilegal de arma durante um cerco policial no bairro Vale Verde neste domingo (16), realizado pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 28º Batalhão da Polícia Militar, em Volta Redonda.

A operação ocorreu por volta do meio-dia e partiu de uma denúncia anônima de que havia movimentação do tráfico na localidade. Com o suspeito foram apreendidos dois rádios transmissores, três baterias de rádio, uma granada, um revólver calibre 38, cinco munições calibre 38, R$84, 90 sacolés de maconha e 246 de cocaína.

O suspeito e as apreensões foram levados para a sede da 93ª Delegacia de Polícia, em Volta Redonda, para registro da ocorrência.