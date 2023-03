GAT prende suspeito de tráfico e apreende adolescente em Barra Mansa - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de março de 2023, 15:47 horas

Barra Mansa – Um jovem, de 21 anos, foi preso e uma menor de idade foi apreendida por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT 2) do 28º Batalhão de Polícia Militar nesta quinta-feira (9), na Rua José Inácio Martins, no bairro Roselândia II, em Barra Mansa. Com o jovem foram apreendidos 37 pinos de cocaína, 23 papelotes de crack, dois papelotes de maconha, um celular e R$ 64.

Segundo os policiais, ao receberem informações sobre um ponto de tráfico de drogas na área conhecida como Grota do Chuchu, os agentes foram até o local onde conseguiram encontrar o jovem com o material apreendido e a adolescente.

Ambos foram levados para a 90ª DP, sendo que a adolescente foi acompanhada de sua mãe até o local. O jovem irá responder pelo crime de tráfico de drogas e a menor de idade ficou apreendida pelo fato análogo da lei de tráfico de drogas.