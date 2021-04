Gata desaparecida pode estar próxima do refeitório da CSN

Matéria publicada em 10 de abril de 2021, 18:41 horas

Volta Redonda – Uma gatinha, de dois anos, que atende pelo nome de Belinha, que desapareceu no último domingo (4), foi vista próximo à SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária) e perto do refeitório da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda. A informação é de Gabriella Martins Duque, de 29 anos, neta da dona de Belinha. A jovem disse ao DIÁRIO DO VALE que a família – que oferece recompensa para quem encontrar Belinha – , recebeu informações sobre o suposto paradeiro da gatinha neste sábado (10). Belinha desapareceu após fugir do carro da família, na Rua 535, no bairro Jardim Paraíba.

Gabriella Martins Duque, de 29 anos, compartilhou postagens da tia, Leiliane Simeão Duque, sobre o caso. Segundo Gabriela, a gatinha é arisca, possui uma coleira vermelha com guizo – um tipo de sino – e não tem o hábito de circular na rua.

Quem souber alguma informação sobre o paradeiro de ‘Belinha’ pode ligar para o telefone (24) 981072267 ou (24) 33424641, falar com Leiliane Simeão Duque.