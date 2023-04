Gato de criança autista está desaparecido desde o sábado em Barra Mansa

Matéria publicada em 24 de abril de 2023, 13:05 horas

Gato cinza atende pelo nome de “Burton” e foi visto pela última vez no bairro Colônia Santo Antônio

Barra Mansa – Uma família do bairro Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa, procura por um gato idoso, de apoio emocional de uma criança com espectro autista, que sofre de depressão. O animal, que atende pelo nome de “Burton”, está desaparecido desde o último sábado (22), quando foi visto em frente ao centro comercial do bairro.

Segundo a família, o gato não enxerga do olho direito e depende de medicamentos. Eles oferecem uma recompensa de R$700,00 para quem encontrar o animal. Quem tiver informações, pode encontrar em contato através do WhatsApp (24) 99989-8826.

Mirian é protetora de animais na região e nora da mãe da criança. Ela faz um apelo à população. “Quem estiver com o gatinho, por favor, devolva. Ele é suporte terapêutico de uma criança com um quadro grave de depressão, e não sabemos o que vai acontecer se ele não aparecer, estamos desesperados”.