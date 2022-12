GE Celma investe R$ 500 milhões em Três Rios - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2022, 19:42 horas

Empresa de motores aeronáuticos vai expandir sua oficina no município e irá gerar 500 empregos

Três Rios – A GE Celma investirá R$ 500 milhões na expansão de sua oficina em Três Rios, Região Centro-Sul Fluminense, em 2023. O anúncio foi feito na sexta-feira (16) pelo presidente da empresa, Julio Talon, em reunião com o governador Cláudio Castro e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho. A ampliação da unidade, que será instalada em uma área adicional de 40 mil metros quadrados, irá gerar 500 empregos na região.

– Os investimentos da GE Celma confirmam o restabelecimento da retomada econômica do Rio de Janeiro. Ao recuperar a credibilidade e a confiança do empresariado, voltamos a atrair novos investimentos e possibilitar a expansão das unidades que já estavam em operação em nosso estado – comentou o governador Cláudio Castro.

A GE Celma é uma das seis unidades da GE Aviation espalhadas pelo mundo. A empresa tem cinco instalações no Rio de Janeiro: três em Petrópolis (a matriz e mais duas), uma em Três Rios (Banco de Provas) e outra na Ilha do Governador.

– O reparo de peças e motores aeronáuticos é uma atividade mundial que garante a segurança e qualidade dos voos, e que utiliza uma mão de obra altamente qualificada. Isso significa empregos de alto nível e profissionais treinados para esse mercado – destacou o secretário Cássio Coelho.

De acordo com o presidente da empresa, Julio Talon, 30% dos motores revisados pela GE no mundo são feitos nas unidades instaladas no Estado do Rio de Janeiro, onde são realizadas cerca de 500 revisões por ano. O executivo acrescentou que 95% dos motores vêm de fora do país e o restante refere-se ao setor aéreo nacional.

– Temos planos de crescer esse número em 50% nos próximos quatro anos – afirmou ele.