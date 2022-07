GED já disponibiliza 34 processos aos contribuintes em Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de julho de 2022, 19:27 horas

Gerenciamento Eletrônico de Documentos revela assertividade e eficiência após cerca de dois meses de implantação

Barra Mansa – O Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) se mostra eficiente e assertivo após cerca de dois meses de implantação. A Secretaria de Finanças já disponibiliza todos os seus processos de forma on-line e a informatização dos serviços aos contribuintes segue na Pasta de Administração. Até o fim de 2022 a implantação irá abranger todos os setores da Prefeitura, aumentando a integração e transparência entre as áreas. A previsão de economia é de R$6 a 7 milhões por ano com a redução de gastos com papel, insumos, e manutenção de espaços físicos para arquivo.

Dentro de casa ou à palma da mão, através de um computador ou smartphone, o morador poderá dar entrada ou acompanhar o andamento dos processos junto ao governo municipal. São poucos os municípios no Brasil que disponibilizam os serviços de forma digital.

O secretário da Pasta, Leonardo Ramos de Oliveira, ressaltou que o sistema eleva a Prefeitura para outro nível.

– Os processos digitais geraram eficiência. Com o tempo, todas as Secretarias Municipais estarão integradas de forma plena e as equipes serão otimizadas. São poucos os municípios que utilizam essa tecnologia de vanguarda, que permite o máximo de detalhamento nas informações – destacou o secretário.

Entre os 34 processos já disponíveis estão: Cancelamento de Nota Fiscal, ITBI, Transferência de Imóvel, Cópia de Processo, 2ª Via de Alvará, Extinção de Processo Judicial e Isenção de IPTU. Dos 211 processos abertos desde a implantação do GED, 59 já foram concluídos.

De acordo com o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, as ações são customizadas, com ponto focal para pessoas que são, de fato, conhecedoras técnicas das áreas.

– O GED já é uma realidade. Tivemos o cuidado de implantar de maneira mais eficiente possível. A Prefeitura aproveitou para rever todos os seus processos, com a finalidade de atender o munícipe e o empresário de forma mais ágil e eficiente. Já comprovamos que estamos proporcionando comodidade, eficiência, economia e otimização de tempo e dinheiro público – destacou o secretário.

Com a implantação do Gerenciamento Eletrônico de Documentos, além do governo municipal priorizar o atendimento Classe A ao munícipe, possibilita mais autonomia e poder de fiscalização. O sistema é acessado via Internet, de forma fácil, através de computador, celular ou tablet, permitindo o acompanhamento em tempo real de cada etapa do processo até sua finalização.

Os requerimentos podem ser feitos de forma on-line, através do site da Prefeitura – barramansa.rj.gov.br.